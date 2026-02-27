Con Peras y Manzanas: Cierres viales y horarios de transporte público por el concierto de Shakira, actualización del caso de Henry y los ladrones expuestos en Bosque de Aragón
Aseguran la tienda donde Henry sufrió quemaduras, ladrones de Bosque de Aragón quedan expuestos y los cierres viales y horarios de transporte público para este domingo 1 de marzo por el concierto gratuito de Shakira; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.
Aseguran la tienda donde Henry sufrió quemaduras durante los hechos de violencia tras el abatimiento de ‘El Mencho'; la Fundación Michou y Mau ya mostró interés en el caso. Ladrones de Bosque de Aragón quedan expuestos. Los cierres viales y horarios de transporte público para este domingo 1 de marzo por el concierto gratuito de Shakira. Sergio Sepúlveda explica todos los detalles Con Peras y Manzanas.