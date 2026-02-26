Las disculpas de ‘Lady Cerda’ y el impactante caso de Henry; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría

La llamada ‘Lady Cerda’, quien después de seis meses ofreció una disculpa a la oficial que agredió y el caso de Henry, un niño de dos años que fue víctima de un ataque con bomba molotov, quien padece quemaduras en el 80% de su cuerpo. Sergio Sepúlveda lo explicó Con Peras y Manzanas.

