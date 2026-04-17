¡Cambia tu vida y adopta un perrito! Estos son algunos peluditos que cuidan en Huellitas Amor Sin Fronteras
Nos visitaron nuestros amigos de Huellitas Amor Sin Fronteras acompañados de unos tiernos perritos en adopción rescatados de la explosión del puente de La Concordia.
Esta mañana nos visitaron nuestros amigos de Huellitas Amor Sin Fronteras acompañados de unos tiernos peluditos rescatados de la explosión del puente de La Concordia. ¡Todos merecemos una segunda oportunidad y un hogar lleno de amor!