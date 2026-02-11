inklusion logo Sitio accesible
“Están enojadas con la vida”, Poncho de Nigris desmiente rumores de separación; ‘El Patrón’ y Karely Ruiz declararon sin filtros

Tras los rumores de crisis matrimonial y señalamientos de machismo, Poncho de Nigris y Marcela Mistral salieron a callar los chismes muy a su estilo. ¡Ojo a lo que soltaron Karely Ruiz y ‘El Patrón’!

Venga La Alegría

