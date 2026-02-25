¿Por qué se dio el brote de sarampión? Infectólogos calificados explicaron el origen, causas y medidas de prevención

Los infectólogos, Dr. José Arturo Martínez Orozco y Dr. Eduardo García Castrejón, nos acompañaron para hablar del brote de sarampión y de tuberculosis. ¿Por qué hay tantos brotes de sarampión cuando era una enfermedad erradicada? ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? ¿Los adultos necesitan refuerzo de la vacuna? ¡Toma nota y comparte!