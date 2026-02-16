¿Listos para el casting digital? ¡Así fue la presentación de MasterChef 24/7!
¡La nueva temporada de MasterChef será 24/7 y el mandil más deseado podría ser tuyo! Checa aquí todos los detalles del casting digital y lo que nos compartieron las grandes personalidades que han hecho historia en la cocina más famosa de México.