Programa Completo 1 de marzo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Diviértete con Venga la Alegría Fin de Semana y disfruta de una mañana cargada de risas, entretenimiento y momentos inesperados.
Venga la Alegría Fin de Semana te acompaña este domingo con un programa lleno de juegos, diversión y lo mejor del mundo del espectáculo. Revive la emisión de este 1 de marzo. Todo sobre el nuevo reality de quinceañeras que no te puedes perder y el cual podrás ver cada domingo, ¿quién será tu favorita?