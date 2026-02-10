Venga La Alegría | Programa 10 de febrero 2026 Parte 1 | Eugenio Derbez alza la voz por Aitana, maquillaje y ritual para el 14 de febrero y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de febrero 2026, parte 1: Eugenio Derbez defiende a su hija Aitana, Jaime Camil revela detalles de Tronchatoro en Matilda, cómo detectar fraudes cibernéticos, detienen a la presunta responsable del homicidio del ciclista en Iztapalapa, la jornada de vacunación contra el sarampión en la UNAM, el ritual para el 14 de febrero, el nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y la receta del día. Además, las confesiones de Ludwika Paleta, las curiosidades de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, maquillaje para el 14 de febrero, el resumen del Exatlón, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!