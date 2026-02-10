Venga La Alegría | Programa 10 de febrero 2026 Parte 2 | Mar Lara y Mario Girón nos deleitaron con sus voces y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de febrero 2026, parte 2: Sara Corrales vive la recta final de su embarazo, Silverio Rocchi sacó los prohibidos en Gánale al Capi, conmemoramos el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, Mar Lara y Mario Girón nos pusieron a cantar y la sexóloga nos compartió tips para recuperar la intimidad después de tener hijos. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!