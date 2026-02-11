Venga La Alegría | Programa 11 de febrero 2026 Parte 1 | La que se armó en la presentación de la pelea de Adame vs Trejo y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de febrero 2026, parte 1: El microfonazo que lanzó Alfredo Adame a Carlos Trejo, Poncho de Nigris aclara chismes de separación, el giro que tendría la polémica de Imelda Tuñón y Maribel Guardia, las primeras declaraciones de la presunta mujer que atropelló al motociclista en Iztapalapa, la actualidad de los contagios de sarampión, la reacción de Andrea Noli a la relación de su hija Valentina y Jorge Salinas, consejos para emprender desde casa y los experimentos de Inter ¿Neta?. Además, la receta del día, la esperanza que tiene Mariana Seoane de cantar temas inéditos de Juan Gabriel, cómo vestirse en pareja para el 14 de febrero, la historia de la activista y conferencista Cielo Anais, el origen de San Valentín y jugamos Líneas Cruzadas. ¡Venga La Alegría!