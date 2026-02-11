Venga La Alegría | Programa 11 de febrero 2026 Parte 2 | La investigación que podría enfrentar Bad Bunny, la banda de rock de Carlos Trejo y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de febrero 2026, parte 2: Ivonne Montero revela por qué salió de ‘El Sótano’, la investigación que piden tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, el resumen del Exatlón, el reportaje de Tabata Jalil, las confesiones de Kristal Silva en El Club de los Corazones Rotos, la buena obra de A Quien Corresponda, la imperdible presentación musical de ‘Los Caza’, el grupo de rock de Carlos Trejo y las cintas de video en Qué Bonito es Recordar. Además, jugamos Infiltra2, La Productora Dijo, el Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!