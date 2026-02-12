Venga La Alegría | Programa 12 de febrero 2026 Parte 2 | La confesión de infidelidad del atleta noruego, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de febrero 2026, parte 2: La reacción de Erika Buenfil sobre la fuerte confesión de su hijo Nicolás, todo sobre Chacho Gaytán en el Foro Totalplay presentando Sirenas, lo más destacado del Exatlón, nos visitó parte del elenco de Malinche, el reportaje de Víctor Landeros, lo del hombre que descendió en un carrito de super en Culiacán, la chica que emprendió su negocio en lugar de festejar sus XV años y lo del atleta noruego medallista que fue infiel. Además, jugamos Desconectados, El Reto, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!