Venga La Alegría | Programa 12 de marzo 2026 Parte 1 | Adriana Toval revela intimidades de su romance con la pareja de Ana Bárbara y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de marzo 2026, parte 1: Imelda Tuñón y Maribel guardia vuelven a la guerra de declaraciones; Adriana Toval cuenta su verdad sobre el supuesto romance con Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara y la ‘sugerencia’ de los abogados de Ángel Muñoz hacia Adriana Toval; todo sobre La Feria Nacional de San Marcos, Eugenio Derbez reaccionó a la polémica del testamento de la mamá de Aislinn y aprendimos a hacer títeres con materiales reciclados.

Además, la receta del día, la función previa al estreno de Matilda, el Musical; la transformación de El Escuadrón de la Belleza, todo sobre el glaucoma, el reportaje de Samantha Nuñez y jugamos Código Secreto. ¡Venga La Alegría!