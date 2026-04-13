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Venga La Alegría | Programa 13 de abril 2026 Parte 2 | La entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway, los mejores juegos y mucha diversión

Marjorie de Sousa explota contra quienes critican su cuerpo, la entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de abril 2026, parte 2: Maribel Guardia responde a las críticas por los tatuajes que se ha hecho por su hijo, Marjorie de Sousa explota contra quienes critican su cuerpo y abogados de la hija de Carmen Salinas advierten que tomarán acciones legales contra Saskia Niño de Rivera.

También, el abogado de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez irá a la cárcel y la entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway. Además, jugamos Verdad o Mentira, Sin Palabras y Coordenadas. ¡Venga La Alegría!

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