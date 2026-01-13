Venga La Alegría | Programa 13 de enero 2026 Parte 2 | Alfredo Adame se enfrentó a ‘El Capi’ y la invasión de La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de enero 2026, parte 2: Lo que declaró Emir Pabón tras la muerte de Yeison Jiménez, el nuevo sencillo de Sandra Montoya, el resumen del Exatlón, Alfredo Adame en se enfrentó a ‘El Capi’ en la exigente contienda de baile, jugamos Ultimátum con los de La Granja VIP, Sergio Sepúlveda estuvo cerca de perder los estribos en el Sin Palabras, hicimos honores al chicle en Los Récords de VLA y Las Damitas Histeria nos acompañaron en la Mesa de Sexo.