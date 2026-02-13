Venga La Alegría | Programa 13 de febrero 2026 Parte 1 | ¡Especial del Día del Amor!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de febrero 2026, parte 1: Todo sobre el atentado cerca del rancho de los Aguilar en Zacatecas, José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón; Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas lo de Jeremy, el joven que fue apuñalado afuera de una secundaria; lo que debes saber sobre el síndrome del corazón roto, todas las pistas del famoso dentro del corazón, El Challenge y la receta del día. Además, el alto que puso Vadhir Derbez a las críticas hacia Aitana, todas las serenatas sorpresa con Martín Quezada, un spa muy romántico, la pasarela de sexy lencería para festejar este 14 de febrero y la mejor historia de amor. ¡Venga la Alegría!