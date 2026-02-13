Venga La Alegría | Programa 13 de febrero 2026 Parte 1 | ¡Especial del Día del Amor!
Todo sobre el atentado cerca del rancho de los Aguilar en Zacatecas, lo que debes saber sobre el síndrome del corazón roto, pasarela de sexy lencería para festejar este 14 de febrero y mucha diversión. ¡Venga la Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de febrero 2026, parte 1: Todo sobre el atentado cerca del rancho de los Aguilar en Zacatecas, José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón; Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas lo de Jeremy, el joven que fue apuñalado afuera de una secundaria; lo que debes saber sobre el síndrome del corazón roto, todas las pistas del famoso dentro del corazón, El Challenge y la receta del día. Además, el alto que puso Vadhir Derbez a las críticas hacia Aitana, todas las serenatas sorpresa con Martín Quezada, un spa muy romántico, la pasarela de sexy lencería para festejar este 14 de febrero y la mejor historia de amor. ¡Venga la Alegría!