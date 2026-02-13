Venga La Alegría | Programa 13 de febrero 2026 Parte 2 | Serenatas sorpresa, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de febrero 2026, parte 2: La romántica dinámica de Grupo Exterminador, Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan, el experimento social que demostró cómo se transforma el amor con el tiempo, la revelación de Adivina el Invitado y la nueva música de Picus. Además, jugamos Coordenadas, Sin Palabras y El Chanclazo. ¡Venga La Alegría!