Venga La Alegría | Programa 13 de marzo 2026 Parte 1 | Los audios y las declaraciones de las nanas de Ana Bárbara que exponen a Ángel Muñoz y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de marzo 2026, parte 1: Las fuertes declaraciones de las nanas de Ana Bárbara sobre Ángel Muñoz, la celebración de 50 años de trayectoria de Emmanuel, Eduardo Verástegui no se arrepiente de calificar a Bad Bunny como ‘vulgar’, Rebecca de Alba confiesa que tiene un nuevo romance, Pablo Montero revela que uno de los hijos de Luis Miguel sí canta, el imperdible Challenge y la receta del día.

Además, los polémicos audios de Ángel Muñoz que reveló Adriana Toval, Jorge D’Alessio habla de la gran fiesta de XV años y del estado de salud de Lupita D’Alessio y la pasarela de vestidos muy originales para fiestas de XV años. También, lo del presunto boxeador que golpeó a un guardia en Monterrey, el niño que encontraron en Naucalpan y los avances en el caso de Henry, todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas; el reportaje de Samantha Nuñez y jugamos 5 X 3. ¡Venga La Alegría!