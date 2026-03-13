Venga La Alegría | Programa 13 de marzo 2026 Parte 2 | La reconciliación de Raymix, Insulini y Los Espantasuegras y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de marzo 2026, parte 2: La reconciliación de Raymix, Insulini y Los Espantasuegras, el resumen del Exatlón, un increíble acto de malabarismo, Sergio Sepúlveda respondió a lo que Los Niños Preguntan, los perritos en adopción del Refugio Manada San y el sencillo de Raymix, Insulini y Los Espantasuegras; y el reportaje de Víctor Landeros. Además, jugamos Coordenadas, Sin Palabras y el Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!