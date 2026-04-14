Venga La Alegría | Programa 14 de abril 2026 Parte 1 | ¡Nos visitó el elenco de Malcolm el de en Medio, las mejores exclusivas y mucha diversión!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de abril 2026, parte 1: Ninel Conde explica por qué estuvo internada en un hospital de Estados Unidos, Alessandra Rosaldo confiesa cómo se llevan su mamá y Eugenio Derbez y Alejandro Speitzer rompe en llanto tras su última función de Crusie en CDMX.

Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo del tráiler que provocó un caos en Gustavo Baz, la nueva modalidad de robo en Texcoco y el último adiós a Henry, el niño que falleció tras sufrir severas quemaduras en una tienda de conveniencia.

Además, todos los detalles de la visita de los protagonistas de Malcolm en el Medio, la receta de sincronizadas de pizza, lo que revelaron las Despechadas de cara a su próximo concierto, Omar Chaparro habla de su diagnóstico de TDAH y la entrevista exclusiva con El Bogueto. También, el resumen más completo del Exatlón, la pasarela inspirada en El diablo viste a la moda 2 y jugamos ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!