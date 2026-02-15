inklusion logo Sitio accesible
Programa Completo 14 de febrero 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Disfruta tu día de San Valentín acompañado de los conductores más divertidos de Venga la Alegría fin de Semana, además pasa una mañana divertida con las mejores secciones y juegos.

Venga La Alegría

En la emisión de este 14 de febrero 2026 parte 1, el foro se llena de amor, diversión y noticias del espectáculo que te dejarán sorprendido. Además, aprende las mejores recetas a lado del chef Ismael Zhu Li en esta ocasión no enseña a hacer una “pasta para solteros” con ingredientes fáciles de conseguir por si no tienes con quien pasar esta fecha.

Venga La Alegría Fin de Semana

