Programa Completo 14 de febrero 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la emisión de este 14 de febrero 2026 parte 1, el foro se llena de amor, diversión y noticias del espectáculo que te dejarán sorprendido. Además, aprende las mejores recetas a lado del chef Ismael Zhu Li en esta ocasión no enseña a hacer una “pasta para solteros” con ingredientes fáciles de conseguir por si no tienes con quien pasar esta fecha.