Venga La Alegría | Programa 15 de abril 2026 Parte 1 | La modelo del video de Nodal exige que le paguen, el casting para MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de abril 2026, parte 1: La modelo del reciente video de Christian Nodal exige que le paguen lo que le deben, el fallecimiento de Lucha Moreno, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta de chuletas en salsa de higo, Ernesto D’Alessio muestra apoyo a su cuñada tras la separación de su hermano Jorge y el reportaje de Samantha Núñez. También, el cuarto oscuro que encontraron en una escuela en Puebla, la mega fuga de agua en Álvaro Obregón y la bebé que nació en una tienda de conveniencia; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda. Además, la pasarela de moda urbana con ropa reciclada y el reportaje de Tabata Jalil. ¡Venga La Alegría!