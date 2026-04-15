uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Venga La Alegría | Programa 15 de abril 2026 Parte 2 | El Pueblo ‘desnuda’ al Favorito en el show de perdedores, Yuri presenta nuevo disco y más

Yuri presenta su nuevo disco ‘Señora’, la entrevista con David Olvera, el casting presencial de MasterChef 24/7, el imperdible castigo de El Pueblo presentando su Show de Perdedores y mucho más. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de abril 2026, parte 2: El papá de Christian Nodal habría renovado su marca y su nombre, Yuri presenta su nuevo disco ‘Señora’, el resumen del Exatlón y la entrevista con David Olvera, quien nadó de Cozumel a Cancún sin parar.

También, todo sobre el casting presencial de MasterChef 24/7, las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos y lo que nos contaron Poncho Cadena y Adrián Herrera sobre MasterChef 24/7. Además, el imperdible castigo de El Pueblo presentando su Show de Perdedores y los mejores juegos: La Productora Dijo, El Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo