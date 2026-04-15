Venga La Alegría | Programa 15 de abril 2026 Parte 2 | El Pueblo ‘desnuda’ al Favorito en el show de perdedores, Yuri presenta nuevo disco y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de abril 2026, parte 2: El papá de Christian Nodal habría renovado su marca y su nombre, Yuri presenta su nuevo disco ‘Señora’, el resumen del Exatlón y la entrevista con David Olvera, quien nadó de Cozumel a Cancún sin parar.

También, todo sobre el casting presencial de MasterChef 24/7, las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos y lo que nos contaron Poncho Cadena y Adrián Herrera sobre MasterChef 24/7. Además, el imperdible castigo de El Pueblo presentando su Show de Perdedores y los mejores juegos: La Productora Dijo, El Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!