Venga La Alegría | Programa 15 de enero 2026 Parte 1 | Las reacciones a la polémica de Julio Iglesias, todo sobre los sueños premonitorios y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de enero 2026, parte 1: Isabel y Mayte de Pandora reaccionaron a la polémica que envuelve a Julio Iglesias, la historia de Erika Camila del Estado de México, la fuerte riña en Chalco, la fuga de gas en Tultitlán y la actualización de Lady Alcoholímetro. Además, lo que declaró Mariana Ochoa sobre Lidia Ávila y OV7, aprendimos a hacer aretes con botellas de agua, la receta del día y la reacción de Eugenio Derbez ante las recientes declaraciones de Victoria Ruffo. También, el reportaje de Lorena Della, todo sobre los sueños premonitorios, un nuevo caso de El Escuadrón de la Belleza, historias del Juguetón 2026 y jugamos Código Secreto. ¡Venga La Alegría!