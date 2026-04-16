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Venga La Alegría | Programa 16 de abril 2026 Parte 2 | Lalo Brito, los mejores juegos y más

Jugamos Desconectados, Sí lo he Hecho No lo he Hecho, El Reto, Sin Palabras y Trivia Espectacular. Además, la música de Lalo Brito y más. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de abril 2026, parte 2: Jugamos Desconectados, Sí lo he Hecho No lo he Hecho, El Reto, Sin Palabras y Trivia Espectacular. Además, la obra de A Quien Corresponda, la música de Lalo Brito y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!

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