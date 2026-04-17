Venga La Alegría | Programa 17 de abril 2026 Parte 1 | Revelan que Ana Bárbara habría regresado con su pareja, el caso de Edith Guadalupe y más

Hermano de Ana Bárbara revela que la cantante retomó su relación con Ángel Muñoz, Alexis Ayala habla de su estado de salud tras acudir al cardiólogo, Alex Lora podría realizar un peculiar acto de amor con su esposa Chela, El Challenge y la receta de parrillada coreana o asado coreano.

También, el talento oculto de Bárbara Mori que reveló su hijo Sergio, el ‘milagrito’ que le quisieron colgar a Laureano Brizuela, Jesús Navarro de Reik revela que sufrió un ataque de pánico, el reportaje de Samantha Núñez, jugamos 5 x 3 y la pasarela de moda lencera.

Además, el caso de Edith Guadalupe quien desapareció y la encontraron sin vida tras acudir a una entrevista de trabajo y un violento asalto en Lomas de Chapultepec; todo explicado Con Peras y Manzanas. ¡Venga La Alegría!