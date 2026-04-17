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Venga La Alegría | Programa 17 de abril 2026 Parte 2 | El primer episodio de Miss Alegría, los mejores juegos y más

La modelo del reciente video de Christian Nodal anuncia que tomará acciones legales, perritos en adopción, el primer episodio de la tercera edición de Miss Alegría, los mejores juegos y más. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de abril 2026, parte 2: La modelo del reciente video de Christian Nodal anuncia que tomará acciones legales, Emir Pabón reacciona a la unión de Danna y Belinda, lo mejor del Exatlón y Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan.

También, el reportaje de Víctor Landeros, perritos en adopción y el primer episodio de la tercera edición de Miss Alegría. Además, Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

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