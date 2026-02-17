Venga La Alegría | Programa 17 de febrero 2026 Parte 1 | Celebramos el Año Nuevo Chino, Alfredo Adame arremete contra Karely Ruiz y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de febrero 2026, parte 1: Alfredo Adame arremete contra Karely Ruiz, Vicente Fernández Jr. revela detalles del volúmen II de Vicente Fernández con banda, conocimos los beneficios del caldo de huesos; Sergio Sepúlveda compartió la actualización del caso de Gabriela ‘N’ y explicó, Con Peras y Manzanas, lo que debes saber de los próximos simulacros. Además, un poderoso ritual para aprovechar el Año Nuevo Chino, Maite Perroni defendió a Christian Chávez, Alex Fernández celebró a su abuelo, la visita de alumnos del CEFAT, la receta del día, Arturo Carmona habló de la salud mental de su hija Melenie, la pasarela para recibir el Año Nuevo Chino y lo que debes saber de los therian o therians. También, repasamos lo mejor del Exatlón y jugamos Coordenadas. ¡Venga La Alegría!