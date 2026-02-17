Venga La Alegría | Programa 17 de febrero 2026 Parte 2 | Ana Parra sacó los prohibidos para vencer al Capi, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de febrero 2026, parte 2: Eli Rey aclara si Julián Figueroa era violento, Gala Montes responde a sus detractores sobre su relación con Icho Van, Itatí Cantoral se sincera sobre el amor, Ana Parra sacó los prohibidos en Gánale al Capi, la celebración del Año Nuevo Chino desde la CDMX, Lemus nos puso a cantar y profundizamos sobre el sexting. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!