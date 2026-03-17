Venga La Alegría | Programa 17 de marzo 2026 Parte 1 | Lady Jalisco, lo de Adame y Laura Bozzo y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de marzo 2026, parte 1: José Ángel Bichir da sus primeras declaraciones tras salir del hospital, Alicia Villarreal habló de sus hijos a un año de la demanda a Cruz Martínez por violencia; algunos secretos de Ángel Muñoz, el supuesto esposo infiel de Ana Bárbara; la reacción de Gerardo Ortiz al ser vinculado con el crimen organizado; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo de Lady Jalisco, Nayelli ‘N’ y el trabajador que estuvo en peligro limpiando un edificio.

Además, Alfredo Adame aconsejó a Laura Bozzo, lo nuevo que prepara Santa Fe Klan, las dudas sobre la acupuntura alemana o terapia neural y la receta del día. También, Montserrat Oliver alzó la voz por la depresión, Jorge Losa dio su versión sobre el fraude que sufrió Sandra Echeverría, Alexis Ayala presume los pasos de su hija en el modelaje, la pasarela con moda inspirada en la cultura de la India, celebramos el Día de San Patricio, el resumen del Exatlón, el reportaje de Samantha Nuñez y jugamos ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!