Venga La Alegría | Programa 17 de septiembre Parte 1 | El polémico ‘infiltrado’ en la entrevista a Susana Zabaleta, Ana Bárbara defiende a Ángela Aguilar y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de septiembre 2025, parte 1: El infiltrado en la prensa durante la entrevista a Susana Zabaleta, Ana Bárbara alza la voz para defender a Ángela Aguilar, Alicia Villarreal desmiente las recientes declaraciones de Cruz Martínez, Omar Chaparro revela su secreto para ser feliz con Lucía Ruiz, Adela Micha reacciona a sus virales entrevistas a Christian Nodal y Florinda Meza y Adrián Uribe declara sobre la relación de su ex, Candela Márquez, con Alejandro Sanz.

Además, lo más destacado de Rosario Tijeras 4, un tratamiento efectivo para combatir la celulitis, los que están en ‘la cuerda floja’ de La Academia VLA, la receta del día y un poderoso ritual rumbo al equinoccio de otoño.