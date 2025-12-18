Venga La Alegría | Programa 18 de diciembre Parte 1 | Yeri Mua acusa a Carolina Miranda, Adal Ramones habla de las polémicas en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de diciembre 2025, parte 1: Ariadne Díaz alza la voz contra la violencia digital tras las críticas por cortarse el cabello, Yeri Mua acusa a Carolina Miranda de tratarla mal en el concierto de Bad Bunny, Yolanda Andrade aclara su estado de salud, Dorismar denuncia malas prácticas, los nietos de María Victoria hablan del anhelado homenaje, Violeta Isfel comparte cómo lleva la menopausia y Luis Ángel ‘El Flaco’ anuncia un dueto con Vicente Fernández. Además, Adal Ramones habló de las polémicas en La Granja VIP y compartió detalles del musical ‘Un cuento de Navidad’, aprendimos a hacer suéteres feos y más.