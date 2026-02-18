Venga La Alegría | Programa 18 de febrero 2026 Parte 1 | Imelda Tuñón pide ayuda ante el ‘hate’, el grave estado de salud de Jeremy y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de febrero 2026, parte 1: La celebración del cumpleaños 86 de Vicente Fernández, José Joel y Anel hablan de un posible perdón familiar, la herencia de Paquita la del Barrio, Imelda Tuñón pide apoyo contra el ‘hate’ que ha recibido, aprendimos a escoger correctamente pescados y mariscos frescos, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta del día. Además, Lalo España explota contra la boletera de ‘Enrollados’, El Malilla explicó por qué no se quitó la playera en el Palacio de los Deportes, conocimos un tratamiento para quitar las ojeras y Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el grave estado de salud de Jeremy y todo sobre la contingencia ambiental. También, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Líneas Cruzadas. ¡Venga La Alegría!