Venga La Alegría | Programa 18 de febrero 2026 Parte 2 | Cómo se vivió el simulacro, lo que debes saber del Miércoles de Ceniza y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de febrero 2026, parte 2: Lo que se vivió en el simulacro, el reportaje de Tabata Jalil, Ivonne Montero revela que ha sido cómplice del primer amor de su hija, Jorge Luis Pila habló de su fugaz matrimonio con Anette Michel, lo mejor del Exatlón, las confesiones de El Club de los Corazones Rotos, el reportaje de Víctor Landeros sobre el Miércoles de Ceniza y la música de Emmanuel Cortés. Además, jugamos Infiltra2, lo que La Productora Dijo, Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!