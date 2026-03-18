Venga La Alegría | Programa 18 de marzo 2026 Parte 1 | Carlos Trejo denuncia ‘trampas’ en su pelea con Adame, las fuertes lluvias en CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de marzo 2026, parte 1: Marco Chacón le responde a los abogados de Imelda Tuñón, el caos en la presentación de Grandiosas con Alicia Villarreal, el nuevo material que prepara Yuri, el nuevo giro de Christian Nodal, Irina Baeva da su versión sobre el fallo en la disputa legal con Laura Bozzo, mitos y realidades del síndrome de Down y los experimentos de Inter ¿Neta?

Además, Carlos Trejo denuncia trampa en su pelea con Alfredo Adame, Daniela Parra revela que busca ‘cambiar de página’ sobre lo del proceso que enfrenta su papá; las fuertes lluvias en CDMX, la mujer de la tercera edad asaltada en Chimalhuacán, detienen a los atacantes de Evelyn Villa, y lo de Carlota ‘N'; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas. También, la pasarela de vestidos infantiles para primavera, el reportaje de Tabata Jalil y jugamos ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!