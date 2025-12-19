Venga La Alegría | Programa 19 de diciembre Parte 1 | Pato Borghetti se despide de Venga La Alegría, el tercer finalista de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de diciembre 2025, parte 1: Kristal Silva despierta a los granjeros tras una peculiar cena, Yuri aclara las ‘bromas’ de Ricky Martin, Olivia Collins se pronuncia sobre la violencia que ha sufrido Alicia Villarreal, Alexander Acha comparte cómo lleva la enfermedad de su mamá, la mamá de Ana de la Reguera habla de la maternidad de su hija, Erika Buenfil explica la independencia de su hijo y Alex Sirvent pide frenar el ‘hate’ hacia su hermana y Jeans. Además, la buena racha de Koke en el Exatlón, la pasarela con diseños para las fiestas de fin de año de día o de noche y mucha diversión.