Venga La Alegría | Programa 19 de enero 2026 Parte 1 | El zafarrancho por Gerardo Ortiz, todo sobre el Blue Monday o el día más triste del año y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de enero 2026, parte 1: El zafarrancho que causó la llegada de Gerardo Ortiz al aeropuerto de la CDMX, las reacciones de ‘El Güero’ Castro al episodio que vivió Verónica Castro con Julio Iglesias, la actualización de las polémicas acusaciones a Julio Iglesias y los mensajes de apoyo al cantante español; lo que contó Mauricio Ochmann sobre Kailani tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez y los beneficios del calostro.

Además, aprendimos a preparar mole blanco, el posicionamiento de Renata Haro sobre lo de Edna Monroy y Juan Diego Covarrubias, David Zepeda recordó cuando fue vulnerada su intimidad y todo lo que debes saber del Blue Monday, el día más triste del año. También, los beneficios del tratamiento con ventosas y la mejor diversión con la Guerra de Palabras. ¡Venga La Alegría!