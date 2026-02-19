Venga La Alegría | Programa 19 de febrero 2026 Parte 1 | Lo que debes saber de ‘Lady Naucalpan’, lo que contó Eleazar Gómez de su regreso a la tv y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de febrero 2026, parte 1: Marichelo y Jorge D’Alessio revelan que su hijo fue mordido por un tiburón en Tulum, Eleazar Gómez prepara su regreso a la televisión, Thalía comparte cómo se prepara para una entrega de premios en Miami, Amanda Miguel defiende a Belinda y habla de Cazzu, lo que debes saber de ‘Lady Naucalpan’, la celebración de 17 años de Mentiras, Paty Cantú habla de su amor con Christian Vázquez y cómo darle una segunda oportunidad a la ropa. Además, la receta del día, las recientes declaraciones de Josi Cuen y Jorge Medina, Lorenzo Antonio cuenta detalles de lo que grabó con Juan Gabriel, un asombroso cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza, tips para educar a tu perrito, las denuncias de la Ciudad Destrampada y jugamos Código Secreto. ¡Venga La Alegría!