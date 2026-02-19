Venga La Alegría | Programa 19 de febrero 2026 Parte 2 | Tatiana, Pequeños Musical, la tierna historia de ‘Punch’ y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de febrero 2026, parte 2: Las revelaciones de Alberto Estrella sobre Sylvia Pasquel y Silvia Pinal, lo que contestó Sara Ángel a quienes la llaman ‘nepo baby’, el resumen del Exatlón, la obra de A Quien Corresponda, cantamos con Tatiana y Pequeños Musical y conocimos la historia de ‘Punch’, el tierno changuito del zoológico en Japón. Además, jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!