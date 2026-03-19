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Venga La Alegría | Programa 19 de marzo 2026 Parte 2 | Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo tras noquearlo, los mejores juegos y más

Kenia Os habla de Danna y Belinda en exclusiva, nos visitó el elenco de ‘Psicópata: el asesino del conejo blanco’, lo que reveló Alfredo Adame tras noquear a Carlos Trejo, los mejores juegos y más. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de marzo 2026, parte 2: Kenia Os habla de Danna y Belinda en exclusiva, nos visitó el elenco de ‘Psicópata: el asesino del conejo blanco’, el resumen del Exatlón, la obra de A Quien Corresponda y lo que reveló Alfredo Adame tras noquear a Carlos Trejo. Además, jugamos Desconectados, El Reto, La Productora Dijo, y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

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