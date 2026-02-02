Venga La Alegría | Programa 2 de febrero 2026 Parte 1 | Los mexicanos que participarán en Carlota con Belinda y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de febrero 2026, parte 1: El último adiós a Pedro Torres, los avances sobre la cura del cáncer de páncreas, Belinda y los mexicanos que participarán en la serie de Carlota, cómo cultivar y preparar los búlgaros y la receta del día. Además, cómo hacer un spa para mascotas, la pasarela de moda urbana y jugamos Guerra de Palabras. ¡Venga La Alegría!