Venga La Alegría | Programa 2 de marzo 2026 Parte 1 | Todo sobre Shakira en el Zócalo, mitos y realidades del VPH y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de marzo 2026, parte 1: Shakira rompe récord de asistencia en el Zócalo, Melenie Carmona aclara los supuestos ‘tuits’ de su hermano y Arturo Carmona habla de Cruz Martínez, Pablo Montero habla del lado oscuro de la fama, mitos y realidades del VPH y la receta del día. Además, la advertencia que envió José Emilio Fernández a la pareja de Ana Bárbara, la pasarela de chamarras con mucho estilo, profundizamos sobre la violencia entre los adolescentes con Jimena Candano, el reportaje de Víctor Landeros y el resumen del Exatlón. ¡Venga La Alegría!