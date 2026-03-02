Venga La Alegría | Programa 2 de marzo 2026 Parte 2 | Las fuertes quejas de Luz Elena en el Sin Palabras y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de marzo 2026, parte 2: Sheyla compartió cómo se vive el terror en Sinaloa, Elefante reveló detalles de su aparición en Malinche, las fuertes declaraciones de Luz Elena sobre el Favorito y el Sin Palabras con Margarita McKenzie; Viviann Baeza abrió su corazón y rompiendo en llanto, reflexionó de la importancia de su mamá en su vida. También, Vanessa Claudio y Kristal Silva revelaron sorpresas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!