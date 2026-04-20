Venga La Alegría | Programa 20 de abril 2026 Parte 2 | Margarita Mckenzie recibe quejas de las conductoras sobre sus compañeros
La encargada de recursos humanos escuchó todas las peticiones de las conductoras de Venga La Alegría. Dimos inicio a una nueva semana en el Sin Palabras y se interrumpió la transmisión del programa para informar sobre lo que sucedió hace unos momentos en Teotihuacán.
Arturo Carmona sigue en contacto con Cruz Martínez y comenta que el cumpleaños de su hija Melenie, lo pasó en casa del productor musical en compañía de sus hermanos, pero ¿qué pasó con Alicia Villarreal? Conductoras de Venga La Alegría dejan ver su descontento con algunas actitudes de sus compañeros y Margarita Mackenzie promete tomar cartas en el asunto para mejorar el ambiente laboral.