Venga La Alegría | Programa 20 de enero 2026 Parte 1 | La postura de Francisco Céspedes sobre la polémica de Julio Iglesias, la visita de Teo y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de enero 2026, parte 1: El proceso legal que inició Dorismar contra quien la habría desfigurado, la mujer que se colgó de la puerta de un auto y la reciente desaparecida en Puebla, la intención de Gustavo Loza por dejar atrás la polémica con Karla Souza, las sensibles confesiones de Carolina Ross y la receta para preparar harina de almendra y de avena. Además, el platillo que compartió Ismael Zhu, lo que dijo Emmanuel Palomares sobre Venezuela, la postura de Francisco Céspedes sobre lo de Julio Iglesias, jugamos ¿Qué es eso? con Teo y todo sobre el lifting endoscópico. También, los consejos para discutir sanamente y mantener una buena relación con tu pareja. ¡Venga La Alegría!