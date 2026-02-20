Venga La Alegría | Programa 20 de febrero 2026 Parte 1 | El aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, el testimonio de la ciclista agredida por ‘Lady Naucalpan’ y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de febrero 2026, parte 1: La última entrevista que concedió Daniel Bisogno, los millones que deberá pagarle Laura Bozzo a Gabriel Soto tras perder la batalla legal, el video de Maribel Guardia y Bárbara Torres ‘respondiendo’ a Imelda Tuñón y lo que debes saber del inadecuado uso de chupones y mamilas.

Además, el imperdible Challenge con PinkFever, Malu Carreras confirma que Paco de la O enfrentará a la justicia por supuestamente violentarla, la pasarela de trajes para caballero, el testimonio de la violentada por ‘Lady Naucalpan’, los mejores tips para el cuidado de los gatos y todas las emociones del 5 X 3. ¡Venga La Alegría!