Venga La Alegría | Programa 20 de febrero 2026 Parte 2 | El giro que va tomando la historia de Punch, el mono que enterneció al mundo; los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de febrero 2026, parte 2: Angélica María reflexiona sobre su trayectoria, Tatiana reveló futuras colaboraciones, el resumen de Exatlón y la actualización de la historia de Punch, el mono que enterneció al mundo. Además, los perritos en adopción de Refugio Corazón Canino y Sergio Sepúlveda respondió a lo que Los Niños Preguntan. También, jugamos Coordenadas, Sin Palabras, Guerra de Palabras y el Desafío VLA. ¡Venga La Alegría!