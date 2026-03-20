Venga La Alegría | Programa 20 de marzo 2026 Parte 2 | Julio Preciado revela colaboración con Alex Lora, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de marzo 2026, parte 2: Julio Preciado anuncia colaboración con Alex Lora, Kika Edgar habla orgullosa de su hija, el resumen del Exatlón, la historia de la adopción de Mía por Toño en Huellitas de Amor y Sergio Sepúlveda contestó lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras.