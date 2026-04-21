Venga La Alegría | Programa 21 de abril 2026 Parte 1 | Cocina fácil y económico con Ismael Zhu y lo mejor de la Zona de Espectáculos

En Zona de Espectáculos: Niurka defiende con todo la situación por la que está pasando Ángela Aguilar ante los rumores de una posible ruptura con Christian Nodal, por otra parte, hijo de Mariana Levy explica por qué no se ha podido cobrar la herencia de su fallecida madre a pesar de llevar en el caso legal muchísimos años. No te pierdas Venga La Alegría de lunes a viernes a las 8:55 a.m. por Azteca UNO o también puedes disfrutarlo por nuestro sitio oficial.