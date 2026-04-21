Venga La Alegría | Programa 21 de abril 2026 Parte 2 | Los alimentos para combatir la pérdida de memoria, lo mejor de Exatlón México y Laura Flores en Gánale al Capi
¿Te perdiste el programa en vivo? Revive aquí todo lo que se vivió el día de hoy en Venga La Alegría, desde una competencia reñida en el Sin Palabras hasta las declaraciones de Bárbara Torres tras ser hospitalizada.
No te pierdas Venga La Alegría de lunes a viernes a las 8:55 a.m. por Azteca UNO o también puedes disfrutarlo por nuestro sitio oficial, donde podrás encontrar lo mejor de la Zona de Espectáculos y los juegos más divertidos de la televisión. Bárbara Torres en exclusiva nos contó por qué Sabine Moussier explotó ante el reportero que filmó el momento en el que ella iba en la ambulancia. Laura Flores llegó al foro para retar al Capi Pérez a un duelo de baile y hubo un ganador absoluto.